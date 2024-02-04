綠白「電話門」爭議延燒，民眾黨立委黃國昌今（4）日表示，那位所謂的「中間人」（林煜喆）所發的聲明，在當初柯文哲主席被惡意的抹黑、放話攻擊的時候，「中間人」如果選擇第一時間就把聲明發出來，也不會有這麼多風波，而不是等到林佳龍浮上水面，才匆忙發聲明，這樣的脈絡大家應該看得很清楚。

黃國昌說，民進黨是最沒有資格，在這件事情講什麼我們要移轉焦點，請民進黨搞清楚。一開始在媒體放話，透過黨發言系統，搞不清楚狀況就出來抹黑柯文哲的人，正是民主進步黨，結果真相被還原了，的確是民進黨的高層主動跑來跟柯文哲聯繫，事情被揭穿了，民進黨才說民眾黨要移轉焦點。

黃國昌重話說，堂堂民主進步黨的前主席卓榮泰，不是說他沒有參與，沒有涉入正副院長的選舉嗎？卓榮泰公開說謊，他是民主進步黨的高層，總不是所謂的「中間人」，也不是黨發言系統所說無從了解的人吧，他當然應該出來面對，出來講清楚。

對於立法院接下來各委員會的召委選舉，黃國昌似在苦笑表示，立法院現在的召委就是雙召委制，這是個非常簡單的數學，也就是不需要舉行任何的選舉，大家就知道藍、綠兩大黨在8個委員會，會是藍的1席、綠的1席，這是非常簡單的數學問題。在現在的結構下，每個委員會裡面只有1席的台灣民眾黨，要如何取得召委呢？