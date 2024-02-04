屏東蕭姓消防員2023年2月執行一起公墓打火勤務時，意外被五噸重的水箱車壓傷，送醫搶救仍傷重不治，近日災害事故調查報告出爐，發現事故發生的恆春15車手煞車系統機械有瑕疵及異常，相關單位指出，調查報告的改善建議是期望未來在相同情境下，不再發生消防員及義勇消防人員罹難或重傷的結果。

根據調查顯示，恆春15車腳煞車系統上應可確定屬正常狀態；而手煞車系統於手煞車拉柄拉緊至標準值齒（響）數時，無法產生制動力將車輛停駐於坡道上。

從事故車輛委外維修紀錄中發現，恆春15車自2016年年1月至2022年10月，6年間共計維修26次，其中與煞車系統有關維有6次，為各項維修項目比例最多。

調查報告也提出6項改革方向，包括改善消防車輛保養管理及系統修繕專業人員復驗機制；強化消防人員車輛停放安全訓練及平時車輛保養作業；落實墓地防火措施暨違法行為究責；提升偏遠地區重度級醫療照護體系；加速汰換老舊消防車輛；持續充實消防人力。

消防員工作權益促進會強調，調查報告出爐只是改革的開始，將在未來的列管會議上面持續監督中央及地方的改善情況，呼籲中央及地方面對消防制度問題，積極推動改革。