許多公司近期舉辦尾牙，除抽獎環節令人期待外，也會邀請藝人演出炒熱現場氣氛；然而，網紅沛婕Peggy日前也以5000元酬勞被拱演出，不過在她上台表演沒多久後，就被老闆丟了1萬元趕下台。

網紅沛婕Peggy以姣好身材受到粉絲喜愛，IG吸引超過10萬人追蹤；她日前發文透露，吃公司尾牙時以5000元酬勞拱上台表演唱歌，怎料，唱沒兩句董事長就再拿出1萬元請她下台，雖場面尷尬，但她自嘲「現在唱兩句有就一萬五這種行情的，大概只剩我跟蔡依林了」。

貼文曝光後，笑翻網友「有機會也跟我說，我也想賺」、「你應該堅持多唱幾句，董事長會繼續加碼」、「這才是真正的的高手」、「好好哦，以後多表演」、「分享一下歌聲」、「果然是天籟美聲」、「羨慕姐姐有這種行情」、「未來的樂壇靠妳了」。

事實上，今年尾牙各大企業請來許多大咖演出，甚至有科技公司跨海請來南韓人氣女團aespa，掀起網上一陣討論，更讓許多aespa的粉絲都相當羨慕該公司的員工。