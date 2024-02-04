人氣小生成毅因仙俠劇《琉璃》暴紅，深情溫柔的螢幕形象深植人心；這回在《長安諾》攜手趙櫻子、韓棟、楊超越主演虐心古裝劇《長安諾》，飾演文武雙全、驍勇善戰的盛州九皇子「蕭承煦」。戲約不斷的他坦言，第一次拍戲時連站位、機位都找不到，還被導演狠嗆：「這輩子別當演員。」
但他不放棄，努力證明自己，「為什麼沒有人看到我？那就證明我不夠優秀，自己不夠好。演員就是要把每個角色演好。」去年他獲得電視劇影響力演員及年度之星2項榮耀，已是有演技、有流量的演員。
《長安諾》打戲吃重，成毅並非武生出身只能苦練，才練就出快、狠、準的身手。戲裡也有虐心愛情，成毅飾演的九皇子戀上趙櫻子飾演「賀蘭茗玉」，他遭誤傳戰死，愛人與他的哥哥結婚，不僅和相愛的人變成叔嫂、王位也遭哥哥奪走，成毅不禁心疼角色說：「他太慘了，我還是比較幸運，有可愛的家人一直陪著我。」
雖然劇情虐心，但拍攝過程很愉快，成毅透露每天上工，演員彼此會分享帶了什麼好吃的到片場，也會交換零食，甚至花絮中，他被捕捉到躺在道具床上拿手機放歌、哼歌，相當自在，他開心地說：「劇組相處真的其樂融融。」《長安諾》2月5日起，週一至週五晚間8點在中視播出。
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