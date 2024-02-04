大陸一名多年不孕的婦人，為求生子，竟相信偏方，將流產胎兒與碎肉絞碎製成「胎兒水餃」與「胎兒包子」，已吃掉3個死胎，後來婦人因身體出現發癢、起疹子及疼痛等不適症狀，就醫時才讓其荒誕的行為曝光，也讓身經百戰的醫生驚呼「我都讓妳嚇死了」。

綜合陸媒報導，山東網紅婦產科醫師「竇阿姨」日前公開一起驚悚病例，一名結婚5、6年，一直未能受孕的婦人，聽信神婆的偏方，找來其他女子流產約2個月大的胎兒，製成餃子與包子。

報導中指「竇阿姨」稱，這名吃「胎兒水餃」的婦人告訴她，因不敢剁肉，因此把整個胎兒放到絞肉機裡再加上一些肉，絞成碎肉後包餃子或包子，而吃下的那些胎兒，都已成型，可以清楚看見手臂、雙腿等，已經吃掉3個死胎。

婦人指，「我要喝水才能嚥下去」、「都有小胳膊小腿的…很細的那種，都長全了」，並指吃了之後身體發癢、背部發熱、起疹子，也有疼痛感，因為實在太不舒服，最後才就診。

如此駭人的經歷，讓「竇阿姨」也聽不下去，說自己當醫生多年、身經百戰，什麼奇葩事都見過，「但像妳這樣絞小孩吃的，還是第一次聽說，我都讓妳嚇死了」。

報導中並指，經檢查後，「竇阿姨」發現婦人是因雙側輸卵管阻塞，才無法懷孕，這個無法靠吃胎兒就能解決，未能受孕的婦人，也感嘆自己無知，稱是沒有辦法，無奈下才出此下策。