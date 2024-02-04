台中去年機車事故死傷逾6.9萬人居六都第一，市議員陳俞融4日指出，市府去年完成445個路面燙平工程卻未藉機改善標線，其中33條寬15米以上之道路僅12條檢討改善，改善度3成6，維持禁行機車及兩段式左轉恐讓機車騎士面臨突發風險；交通局表示，將依各路口特性並參酌地方意見辦理個案會勘。

台中市議員陳俞融4日表示，道路重鋪是檢討及改善標線的最佳時機，然市府去年完成445個路面燙平工程，卻未充分利用機會改善原有路面標線；許多路段重鋪後維持禁行機車及兩段式左轉恐讓機車騎士面臨更多突發風險。（台中市議員陳俞融提供／潘虹恩台中傳真）

陳俞融說，道路重鋪是檢討及改善標線的最佳時機，然市府去年完成445個路面燙平工程，卻未充分利用機會改善原有路面標線。她舉例，路寬15米以上重鋪之路段共33條，僅12條道路標線重新檢討改善，其餘均為舊有標線，改善度僅3成6。許多路段重鋪後維持禁行機車及兩段式左轉，機車騎士行駛於外側車道恐面臨路邊違停車輛忽然開車門、內側車道的汽車忽然要右轉等突發情況，提高事故機率。

陳俞融指出，台中市去年1至11月的機車交通事故死傷高達6萬9469人，居六都之冠，呼籲市府正視機車騎士安全。她認為交通局應拿出專業，主動負起責任改善交通安全；建議市府增加開放機車免兩段式左轉及取消禁行機車的路段，減少機車騎士行駛外側車道的危險，不要讓台中成為「機車事故之都」。

陳俞融也提到，目前市府取消禁行機車路段與開放機車免兩段式左轉路段的檢討速度不同步，尤其2021年開放機車免兩段式左轉路口尚有6處，去年下降到僅2處，相較於台南市去年開放31個路口免兩段式左轉，台中市開放速度牛步化。

交通局表示，會配合各工程單位在路面重鋪時檢討道路標線改善，也會攜手各權管單位主動表達改善建議。對於路段之機車兩段式左轉及禁行管制，因各路口交通與幾何特性不同，交通局會個案辦理會勘檢視後，參酌地方共識、該處道路及路口幾何形狀、交通與肇事特性等因素，於不影響安全之情況下，適時調整交通管制措施，並檢視取消前後事故變化，研議調整相關管制措施。