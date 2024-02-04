台糖「安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精「西布特羅」，共生產2730包、819公斤，已全數售出，流向南部縣市。食藥署副署長林金富今天表示，前往查廠結果，目前未發現異狀，但仍然無法直接以查廠沒問題的結果，直接推論排除交叉污染可能性，還是要從源頭釐清，預計最快今天下午公布回收數量。

台中市政府食安處1月15日在台糖梅花肉片被驗出含有瘦肉精「西布特羅」，食藥署表示，該批肉品共2730包，每包重量300克、共819公斤，通路包括台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯等，已全數售出，流向以南部縣市為主。

截至3日晚間各縣市追查統計，已下架55.8公斤，至少有621.6公斤被消費者吃下肚。林金富今天表示，食藥署已督促地方政府下架回收該產品，已經請各縣市政府統計品項，預計最快今天下午公布回收數量。

衛生福利部食品藥物管理署完成台糖委託信功公司的查廠，林金富表示，信功加工廠主要是加工豬肉片，昨天已派員釐清，未出現不符合標準作業程序情形。他指出，雖豬肉片加工廠查廠並無發現異常，但仍然無法直接以查廠沒問題的結果，直接推論排除交叉污染可能性，還是要從源頭釐清。

針對台糖正式發函依法提出複驗申請，配合衛生單位的各項溯源調查釐清，林金富表示，依據法規明定，質譜儀複驗由最初提出報告者執行，即使未來複驗也會是台中市衛生單位進行，而非食藥署。適逢假日，複驗申請受理狀況，須由地方政府自行宣布。