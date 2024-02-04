新竹市區部分路段路幅狹小，騎樓常遭違規占用，加上鄰棟騎樓間高低落差造成行人難以通行，市府推動騎樓順平計畫，繼去年5條騎樓順平計畫完工後，今年將再啟動騎樓順平計畫，預計改善巨城商圈周邊店家騎樓，包括中央路、民生路、北大路、民權路等4大路段。

為打造行人友善空間，市府近年執行騎樓順平計畫，透過坡道順平騎樓高低差，排除騎樓違章佔用、路障。去年優先於中央路、中正路、北大路、西大路及林森路等5大路段施工，已於去年底完工。順平後的騎樓將提供舒適的通行環境，整合商圈行人路線，帶動市區商圈繁榮。

新竹市長高虹安表示，市府今年預計執行4條新的騎樓順平路段，將透過坡道順平騎樓高低差，排除騎樓違章佔用、路障；改善路段將以巨城百貨商圈、學校周邊通行環境為優先，包含中央路（民權路-民生路）、民生路（中央路-北大路）、北大路（民權路-民生路）、民權路（中央路-北大路）等。

市府工務處說明，此次騎樓順平措施有4大要點，第一、騎樓範圍內除主建物構造與特殊設備外，騎樓違章建築、固定式障礙物、移動式障礙物必須限期拆除、淨空；第二、騎樓地面以修順高低差為原則，不更動騎樓鋪面，高低差小於25公分者原則以坡道順平銜接，25公分至30公分者採以坡道搭配階梯，而大於30公分者採用全階梯樣態處理。

第三、騎樓全面淨空，禁止車輛停放；第四、考量附近住戶、商家停車需求，研議該路段騎樓外路面劃設停車格可行性，供市民停車使用，期待順平後能提升用路人的品質，打造美麗竹市市區容貌。