陳美鳳因身材得宜且容貌凍齡，是演藝圈著名的美魔女，因此被封為「台灣最美歐巴桑」，最近她錄製過年節目，戴上粉色假髮，身穿鑽石綴滿流蘇洋裝性感出場，婀娜多姿的曲線全都一覽無遺，豈料卻有網友攻擊她是暴露狂，她也哭著發文解釋了。

陳美鳳最近曬出錄影時的華麗禮服，只見她戴上頂著粉色頭髮，身穿鑽石洋裝性感出場，肉色的內襯完全無法遮擋她超辣的身材曲線，遠看還以為裡面沒穿，大膽展現性感胴體，給人無限遐想。火辣熱舞後，她緊接著換上亮綠色短裙，露出細腰與香肩；最後套上華麗羽毛外套，搭配亮片套裝，飛到空中展現優美姿態，獲得許多網友盛讚。

豈料，陳美鳳發文透露自己遭到網友批評是暴露狂，她也解釋自己並非在大馬路上這樣穿，表示以前的秀場文化，不但節目要自己想，有些秀服自己縫，在歌廳表演換裝也無法剪接重來，「很怕衣服走光、更怕觀眾走光光，很快要過年啦，大家都要開開心心，網友只要批評指教鳳鳳都揪感心，無論幾歲，我們都盡量讓自己的身形、心態不要有老態喔！」發文還留下哭泣符號。

同時陳美鳳也附上自己火辣側身照片，美臀全現形，貼文曝光後被網友讚翻，此外好友藍心湄也鼓勵她：「無敵劈哩（霹靂）美，請常穿這樣」，曾雅蘭則飆罵：「這樣叫暴露，講這些話的人有事嗎？ 網路上一堆女生把奶奶拿出來玩， 搞得超級情色，我都翻白眼了！」