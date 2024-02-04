市調機構Counterpoint Research於4日表示，根據最新數據，華為在2024年前兩周以智慧手機銷量第一的位置，強勢回歸中國市場。自2019年美國制裁實施以來，華為銷售份額一直處於下降狀態，此次登頂標誌著其首次重獲冠軍寶座。

陸媒《快科技》報導，Counterpoint指出，搭載華為自主研發的麒麟9000S晶片的Mate 60系列是華為近期成功的關鍵驅動因素。此外，其強大的品牌忠誠度以及HarmonyOS操作系統的成功推出也為其助力。

高端手機市場方面，2023年，中國高端智慧手機市場增長27％。雖然蘋果保持市場領導地位，但從2023年第三季開始，蘋果的市場份額開始被華為和其他中國品牌蠶食。

據報導，華為Mate 60系列於去年8月發布，數位博主「定焦數碼」爆料，華為Mate 60系列僅用4個月，銷售就超越了歷代所有Mate系列。

市調機構Canalys曾表示，「華為Mate 60 Pro通過自研麒麟晶片以及衛星通話等創新功能，成為拉動華為出貨復甦的領軍機型。」

另一方面，延續Mate 60系列熱潮，華為傳出將於9月發布Mate 70系列。《快科技》引述消息稱，華為Mate 70系列的研發正在緊鑼密鼓的進行，Mate 70系列將依然定檔9月份發布，將與iPhone 16系列來個硬碰硬。

報導稱，華為這次將在Mate 70系列採用大小螢幕策略，標準版螢幕尺寸稍小一些，給用戶多一種選擇。此外，華為將繼續推進國產替代，將搭載陸產豪威一英寸感光元件，並稱性能會超越SONY IMX989。