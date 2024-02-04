劉丞日前結合品牌與網球，拍出他時尚的一面。（艾迪昇傳播提供）

劉丞在中法台維斯盃世界組總決賽擔任英文主持人。（艾迪昇傳播提供）

「網球王子」劉丞在龍年開春再度躍上國際，繼之前參與好萊塢電影《台北愛之船》，昨在台灣男網史上首闖世界組的「中法台維斯盃世界組總決賽」，擔任現場英文主持人，再與國際接軌解鎖人生清單，他興奮表示：「一定會好好把握，不要搞砸。」

他分享擔任翻譯在兩種語言之間切換，需要極高的專注力，「有次我擔任翻譯，整天工作下來，已經昏頭轉向，最後竟然對著外國人說中文，對台灣人說英文。」他最擔心一講超過2、3分鐘的外國人，得瞬間記住10多句話，有回講者說太久，他一個閃神就過了2分鐘，輪到他翻譯時，他瞬間空白，嚇出一身冷汗，只得急中生智翻譯出似是而非的籠統內容。

劉丞表示，台灣這次很難得晉級世界組，對主持人的外語能力有很高的要求，得知獲選成為英文主持人後，難掩興奮情緒，提前2個月開始準備工作，蒐集選手戰績、對戰紀錄，並觀看影片臨摹歷屆國際冠軍盃主持人的風格。

他的準備手稿中，也註記密密麻麻的聲音表情記號，提醒自己何時高亢、何時引人注意。賽事前3天，劉丞就在家中想像置身現場，對著空氣主持走流程，「國際賽事要注意許多細節，許多用詞、說法都和平時不同，需要特別注意。」

賽事在昨天下午1點開始，但他早上還在嘉義趕拍大愛新戲《住在光裡的人》，一邊要背熟台詞，一邊又要瞭解賽事更動流程，蠟燭雙頭燒讓他頗為擔心，所幸劇組拍攝順利，讓他壓線趕回台北，雖沒趕上賽事最後一次彩排，幸好之前練習充分，昨天很順利主持完台維斯盃網球賽。

他自青少年時期，就獨自在美國求學、打網球比賽，參與各項國際活動，16歲即擔任國際賽事接待，隨後又成為國際教練執照考核的翻譯，因而培養優異雙語能力，特別是網球賽事的專業術語，所以這次才能在高度時間壓力下，得以順利完成英文主持的工作。劉丞認為，參與國際活動、和好萊塢合作，都對他的演藝路很有幫助，讓他有不一樣的視角，他也期待日後的表演能有更傑出的成績。