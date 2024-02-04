近來酸菜魚風潮狂燒，連鎖集團紛搶攻相關市場，「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」挑戰餐飲一級商圈西門町，看好商圈人流大、國際觀光客多，高翻桌率有助業績推升，為搶佔酸菜魚市場並為日後展店佈局，將於2月6日正式插旗，鄰近捷運西門站6號出口，以「不吃苦，不吃虧，只吃魚！」為迎賓口號，店裝以台味復古桃紅與摩登湖水綠混搭吸引民眾駐足。

與市面酸菜魚大多一次提供一種風味的用餐模式不同，「叁加叁」特別客製鴛鴦大碗，鴛鴦選項一次品嘗兩種湯頭風味，更可將酸菜魚基底烏鱧魚片替換為「酸菜牛」或「酸菜豬」等客製化選項，滿足各種口感喜好。而「叁加叁」餐點口味以「新川台味」出發，融合川菜「麻、辣、爽」風味，以及台菜靈魂「鹹、香、鮮」，推出最適合台灣人的口味。

「招牌泡椒酸菜魚」保留酸、香、辣韻味並大幅降低湯頭油膩的口感，隨著餐點上桌時間，辣味層層釋放風味堆疊升級，濃郁鮮酸中更激發出「朝天椒、青花椒、秘製辣油」三重辣味帶來的後勁爽感。另一主打「老火酸白菜魚」為不辣的口味選擇，亦是以「酸」為基底出發，搭配選用集團旗下品牌「這一鍋」著名老火湯底，以及自然酸脆的雲林大埤酸菜長時間熬製而成，在酸香完美融合下，更能吃到食材的多重風味，滿足不吃辣也想品嚐酸菜魚口味的用餐選擇。

餐廳也推高達20多種特色單點，靈感來自經典卡通「中華一番」，打造出人氣餐點包括「川味熊貓涼粉」耗時數月成功複製，成為必點招牌，以台式古早味的涼粉，澆淋上川味料理的靈魂椒麻醬汁，微甜的涼粉Q彈口感與醬汁的椒麻鹹香更是出乎意料的搭配。歡慶開幕，西門昆明店6日至8日試營運，憑IG打卡分享畫面享套餐6折；11日至16日凡持「台北市」或「新北市」相關證件享主鍋0元升級，再加碼餐點招待；17日至25日出示身分證件內含兩個數字3，加價購明星餐點「麻辣雙蛋」只要33元。