港府就香港《基本法》第23條立法諮詢公眾至本月底，其中建議設竊取、披露國家機密罪。香港保安局局長鄧炳強在電視節目上稱，相關罪行不侷限於政府秘密。

香港《信報》報導，鄧炳強表示，一些供電設施地點及設計圖，揭露出來很可能會危害安全，因為人們可以用來攻擊、來「搞事」。這個例子可以說明未必一定政府，一些基礎設施都可能會納入國家秘密。

港府正積極考慮將公眾利益作為抗辯理由，但強調門檻非常高，香港律政司司長林定國表示，沒有其他方法令到大眾知悉這件事，這樣才可以達到門檻。條文亦涵蓋禁止公職人員或政府承辦商非法披露「看來」屬機密資料，當局稱，是針對有人發布誤導消息。

鄧炳強表示，他們將一些雖然不是機密的東西，告訴別人這些是機密。由於他的身份是公職人員或者承辦商，別人相信他說的真是國家機密，引起恐慌。

被問到日後批評立法會議員或區議員表現會否違法，鄧炳強認為，要考慮相關意圖及後果。就公職人員的表現提供意見是很合理，但若有關言論以偏概全、甚至與事實不符，目的是「加鹽加醋」、挑動仇恨，就有機會違法。