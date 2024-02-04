過年圍爐，有些家庭懶得煮菜，全家去餐廳吃Buffet，一名網友好奇，去吃到飽餐廳用餐，該怎麼吃才能回本；對此，有老饕分享，各家吃到飽餐廳的必拿菜色，打法各不同，像是去饗A JOY就要吃帝王蟹、黑鮪魚腹，旭集吃煎干貝、松葉蟹腳，極鶴則是吃A5和牛等。

臉書粉專「爆料公社」日前發文，問大家去吃Buffet都會狂夾什麼？會想吃回本，還是挑自己喜歡的就好，引發一票網友熱議，有老饕就指出，要看是吃哪一家吃到飽餐廳，每家的主打菜色不同，打法也不同，例如吃「饗A JOY」就要主攻帝王蟹、黑鮪魚腹、肋眼上蓋牛排；去「旭集」要吃煎台的干貝、松葉蟹腳、烤鰻魚；「極鶴」當然就是狂吃A5和牛，每一家有每一家的賣點跟寶藏。

也有網友只專攻自己最愛吃的，像是海鮮、生魚片、肉類，「螃蟹是我的真愛，沒什麼肉又貴，只有Buffet才吃得起」、「我都一直切烤牛排，其他就都還好，實在是浪費錢」、「哈根達斯一定要吃到飽，讓老闆哭出來」、「不要吃飯吃麵，其他都吃爆，我曾看人去只吃蝦，一盤接一盤好狂，應該吃3、40隻」。

但有一些人認為年紀漸長以後，覺得吃得開心最重要，直言「吃自己喜歡吃，跟平常吃不到的」、「不會特地吃到撐，回家受苦」。