「開飯川食堂」基隆店透過大面窗景可一覽海港風景，或至3樓空中花園飽覽遼闊港灣風情。(饗賓餐旅事業提供)

「翻滾吧！基隆雙寶」將大腸圈及蛋腸與「開飯」特製調料熱鍋翻滾，口口香辣過癮翻騰味蕾。(饗賓餐旅事業提供)

「燒椒水波蛋」特選「大成」集團的「上品語り 生食級雞蛋」，與「開飯」主廚特製「燒椒醬」結合，蛋鮮味美，椒香四溢。(饗賓餐旅事業提供)

「饗泰多」基隆店總面積78.7坪，共有94個座位，透過大面窗景可欣賞極致海景，設計風格充滿Chill ＆ Fun調性。(饗賓餐旅事業提供)

開幕期間到基隆港好食城「饗泰多」用餐，參與AR擴增實境體驗釣魚樂趣，有機會獲得甜點滿額優惠券或泰式奶茶兌換券。(饗賓餐旅事業提供)

基隆鄉親有口福了，「饗賓集團」旗下2大品牌「開飯川食堂」及「饗泰多 泰式風格餐廳」，2月起同步進駐基隆新地標「基隆好食城」，不但帶來挑動味蕾的川菜和泰式料理，2品牌開幕期間還祭出多種優惠寵客，像是符合資格者送菜、玩遊戲免費喝泰奶、消費滿額用99元加購人氣菜式等好康。此外，「開飯」基隆店更將在地特色小吃吉古拉、大腸圈及蛋腸入菜，推出基隆店獨賣的在地特色料理。2間店在春節假期前同步開幕，提供民眾過節更多的餐飲選擇。

【特選基隆在地小吃入饌 推出3款獨家限定菜】

北台灣最美海港商城「基隆好食城」，緊鄰可以飽覽海景的基隆港區，坐擁海景第一排美景，吸引不少店家和餐廳進駐展店，其中一個就是「饗賓集團」旗下的川味料理「開飯川食堂」，品牌第30家門市開進基隆港，店址位於基隆東岸旅運大樓2樓，共有102個座位，透過大面窗景可一覽海港風景，或至3樓空中花園飽覽遼闊港灣風情。

這是「開飯」第一間基隆門市，歡慶新店開張，品牌結合在地特色小吃，推出3道限定菜迎賓。第1道「翻滾吧！基隆雙寶」，將大腸圈及蛋腸與「開飯」特製調料熱鍋翻滾，口口香辣過癮翻騰味蕾；第2道「吉鑲川味串串燒」，以基隆特有的吉古拉與獨門川味鑲肉完美結合，微辣川香更襯魚漿鮮甜，層次多變超涮嘴；第3道「燒椒水波蛋」特選「大成」集團重磅推出的「上品語り 生食級雞蛋」，與「開飯」主廚特製「燒椒醬」完美結合，蛋鮮味美，椒香四溢。

【歡慶開飯基隆首店開幕 贈美食兌換券等3好康】

慶祝新店開幕，「開飯」基隆店推出好康3重送寵客，第一重狂歡慶：2月4日(含)前消費滿1500元送限量的經典菜30元加價購刮刮卡1張；第二重宣傳送：2月8日前於FB或IG發文並hashtag 「＃開飯基隆開幕囉」，送「熊貓哥黑白配生乳捲／片」1份；第三重會員禮：2月29日前成為品牌「iEAT饗愛吃」會員，即可獲贈「宮保雞丁」兌換券。

【雨都品嘗泰式風味饗宴 餐廳塗鴉融入在地生活】

「饗泰多 泰式風格餐廳」基隆店總面積78.7坪，共有94個座位，透過大面窗景可欣賞極致海景，餐廳設計風格延續以往Chill ＆ Fun的品牌調性，整體以明亮繽紛的色調呈現。靈魂人物「小象哥」漫步雨中、愜意在基隆港釣魚，完美融入基隆在地生活，反映出當地生活樣貌。

【饗泰多插旗基隆開幕送 玩AR釣魚享優惠券】

慶祝「饗泰多」首度插旗基隆，「饗泰多」基隆店同樣推出開幕優惠3重送，第一重打卡送菜：2月8日前內用滿低消並在FB或IG打卡，送「咔滋椒麻雞」1份；第2重5星送：2月18日前內用滿低消，留Google 5星好評送「摩摩喳喳」1份；第3重來就送：2月18日前到店用餐加碼送限定餐券，消費滿額可用99元加購人氣明星菜。

此外，「饗泰多」也與在地商家合作，參與「叁肆行」2款AR互動釣魚APP，參與活動即有機會獲得甜點滿額優惠券或泰式奶茶兌換券。而年底前不限平假日，憑基隆長榮桂冠酒店房卡來店消費，整桌單點用餐即贈泰式奶茶1杯；點任一套餐，飲料免費升級特調飲。