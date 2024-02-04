廖姓婦人涉嫌與人蛇結果媒介台灣男子到大陸假結婚，警方持拘票逮人，依人口販運條例送辦。（資料照）

廖姓、許姓、黃姓等人在臉書「偏門打工」貼文，涉嫌與人蛇集團勾結，誘騙30歲左右的方姓男子到大陸假結婚，賺取25萬元酬勞，廖女等人賺佣金15萬。方男去年8月31日依約搭機到泰國清邁欲轉機，卻被帶往緬甸邊境，方擔心器官遭摘除，從居住的民宅逃跑並報案，警方日前逮捕廖女等人，訊後依人口販運條例、妨害自由等罪送辦。

警方表示，48歲廖姓婦人在臉書社團貼文，聲稱到大陸娶大陸女子，從事假結婚可以賺取25萬，而他們則負責媒介，也可賺15萬佣金，3人決定與方男聯繫，幫協助訂購機票，去年8月協助方男從桃園機到前往清邁，抵達後再協助轉往大陸。

不料方男一下飛機即遭帶往緬甸，他擔心恐從事不法工作，透過台灣朋友聯繫，泰國友人前往接人，將方帶到警局報案，並購買機票返台，方男9月2日逃離清邁並前往北市警局報案，警方根據廖等人的聯繫方式，持拘票逮人，並在住處起出毒品。

廖女坦承媒介台灣男子到大陸假結果，但否認將人綁去泰緬邊境，也不認識人蛇集團，警方訊後仍依照人口販運條例、毒品危害防制條例送辦，並呼籲，以「假結婚」、「境外徵才求職」等話術有很之高機率是詐騙，若民眾遇到不需要經驗、高薪、出國、輕鬆等話術，務必要多加求證小心提防，以防成為人蛇集團的肥羊。