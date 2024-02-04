年初一，新北滬尾藝文休閒園區安排祥獅獻瑞及戰鼓表演，財神爺11點發贈限量樂透彩紅包。(滬尾藝文休閒園區提供)

除夕至初三入住將捷金鬱金香酒店再贈平日雙人住宿券1張，高級客房(含)以上房型再享1位兒童免費入住。(滬尾藝文休閒園區提供)

龍年迎春好禮包含「望高樓」無酒精飲料、「禮萊廣場」國賓影城電影票、伴手禮兌換券等。(滬尾藝文休閒園區提供)

為迎接龍年春節長達7天的假期，新北淡水滬尾藝文休閒園區從初一至初五安排豐富精彩的活動，像是祥獅獻瑞迎財神、童趣棉花糖、咚龍咚龍來剪春、歡樂氣球頌等一系列迎春活動，陪民眾歡喜過新年。此外，除夕至初三入住將捷金鬱金香酒店再加贈平日雙人住宿券1張，高級客房(含)以上房型再享1位兒童免費入住。

新北滬尾藝文休閒園區占地寬廣，有大片草原可供民眾休憩遊玩，結合酒店、餐廳、商場還有影城，一站式滿足民眾旅遊的基本需求，適合假期出遊，開幕至今，獲得不少家庭客群喜愛。園區因應農曆新年，推出一系列適合走春的活動，讓民眾沉浸在農曆年的節慶喜氣中。2月10日大年初一上午10點40分於1樓滬榕廣場，安排祥獅獻瑞搭配戰鼓表演，要與民眾一同送福兔迎金龍。現場新加入園區「FAB」會員，可領取限量號碼牌，財神爺將於上午11點準時發送100份樂透彩紅包，送紅包活動年年吸引民眾前來排隊索取，大家都希望能領取開運紅包，贏得新春好彩頭。

2月11日至13日初二及初四「咚龍咚龍來剪春」，特邀藝術家「吉剪‧花」前來，帶領民眾體驗剪紙的樂趣，還有初三的「童趣棉花糖」及初五的「歡樂氣球頌」。2月11至14日為期4天，每日下午2點30分至4點30分，民眾憑當日園區滿500元發票或將捷金鬱金香酒店房客憑房卡，即可免費參加體驗或兌換限量精美好禮。

被喻為「淡水河畔最美酒店」的將捷金鬱金香酒店，推出「龍年迎春住房專案」搶攻春節出遊商機，2月10日至12日除夕至初三，入住將捷金鬱金香酒店，除一泊一食外，再加贈平日雙人住宿券1張，每房加贈龍年迎春好禮1份。龍年迎春好禮包含「望高樓」無酒精飲料、「禮萊廣場」國賓影城電影票、伴手禮兌換券、兒童遊戲室2大2小不限時使用、淡水八里來回船票；再加碼贈送高級客房(含)以上房型1位兒童免費入住，專案價9600元加1成起。民眾於春節期間入住酒店，還可獲得「天元宮櫻花祈福繪馬」，順遊淡水天元宮賞櫻時，能體會日式祈福的文化風俗。業者透露目前訂房率達7成，過年期間有規劃出遊旅客們，可把握這波送住宿券的限時優惠。

滬尾園區內的「禮萊廣場」特別於年前推出「龍年迎春送好禮」系列活動迎春，包括2月9日前消費滿額贈好禮；2月10日至14日憑當日發票累計消費滿3000元即可抽紅包1次、滿6000元抽2次，以此類推，有機會抽中刮刮卡、商品抵用券、電影票、名牌包等多項好禮，每日限量100份；緊接著，2月15日至24日，憑當日發票累計消費滿500送戳戳樂1次、滿1000元可戳2次，以此類推。