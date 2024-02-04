南韓大勢女團BLACKPINK深受全球粉絲喜愛，其中成員Lisa的IG粉絲數更在去年突破1億大關，可見她的高人氣；然而，近期一名法國的作家「朱利安杜弗雷斯納─拉米（Julien Dufresne-Lamy）」透露，自己正在寫一本K-POP題材的小說，且故事主角是以Lisa作為原型。

近期推特（現名為X）傳出有關小說的傳言，對此，杜弗雷斯納─拉米昨（3）日轉發相關貼文證實此事，也提到這本小說內容是有關於「韓流世界」與「Lisa的旅程」；據悉，杜弗雷斯納─拉米是法國相當有名氣的青年作家，曾有多部獲獎作品，更時常入圍法國不少大型文學獎項，且從他經常在社群轉發BLACKPINK成員的相關訊息與新聞上可知，他也是BLACKPINK的粉絲。

杜弗雷斯納─拉米轉發相關貼文證實此事。（圖／微博）

因此，消息曝光後，許多粉絲都相當期待，紛紛直呼「等不及了」、「我的天啊」，不過部分大陸網友似乎對於Lisa演出瘋馬秀一事無法諒解，進而留言攻擊，還因此登上了微博熱搜榜。

事實上，Lisa在結束世界巡迴演唱會後，立即出演瘋馬秀掀起全球熱議，近日更受邀出席Le Gala des Pièces Jaunes 法國慈善活動，也傳出加入《陰屍路》拍攝，如今又被當成故事主角原型寫入小說，可見她進軍歐美市場相當成功。