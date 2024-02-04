智利中部森林大火逐漸燒向有百萬人居住的沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）及瓦巴萊索（Valparaiso），自2日以來，野火已釀成至少51人喪命，燒毀超過1000棟建築，礙於周邊城鎮有數百人失蹤，當局預估死亡人數會再攀升。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美聯社報導，智利政府表示，2日以來沿著中部沿海山丘蔓延的森林大火已釀成至少51人死亡，摧毀超過1000棟房舍。

野火吞噬智利中部沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）的建築。（圖／美聯社）
野火吞噬智利中部沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）的建築。（圖／美聯社）
智利中部森林大火燒向有百萬人居住的沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）及瓦巴萊索（Valparaiso），釀成數十人死亡。

智利森林野火由受聖嬰現象引發的夏季熱浪及乾旱引起，山火逐漸逼近有百萬人居住的沿海觀光城鎮比納薩瑪及瓦巴萊索，有關當局已出動92架飛機飛越野火上空灑水、滅火，智利政府也宣布中部馬爾加馬爾加省（Marga Marga）及瓦巴萊索省進入緊急狀態。

野火燒向智利中部沿海觀光熱區瓦巴萊索（Valparaiso）。（圖／美聯社）
野火燒向智利中部沿海觀光熱區瓦巴萊索（Valparaiso）。（圖／美聯社）

智利內政部長杜哈（Carolina Toha）警告，死亡人數可能會再攀升，她說目前全國一共有92起野火正在延燒，其中40處已受到控制，29處正在撲滅中，野火一共燒毀超過160平方英里土地，光是瓦巴萊索就有7000公頃土地被燒毀。

野火燒毀智利中部沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）一處社區的房舍。（圖／美聯社）
野火燒毀智利中部沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）一處社區的房舍。（圖／美聯社）

比納薩瑪市長里帕蒙蒂（Macarena Ripamonti）表示，已知還有另外249人失蹤。目前該市已撤離8個區域居民。

智利中部爆發森林大火。

半島電視台（Al Jazeera）報導，當地人拍攝的畫面顯示，瓦巴萊索著名68號公路（Route 68）盡頭的群山已陷入火海，每年有成千上萬名遊客從這條公路前往太平洋沿岸的海灘。

畫面為民眾2日在智利中部沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）海灘玩耍，附近森林野火引發的濃重煙霧籠罩天際。（圖／美聯社）
畫面為民眾2日在智利中部沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）海灘玩耍，附近森林野火引發的濃重煙霧籠罩天際。（圖／美聯社）

居住在瓦巴萊索大都會區域基爾普埃（Quilpue）的63歲古茲蔓（Yvonne Guzman）驚恐表示「從未看過類似的事」，她說當野火燒向她家時，她帶著母親逃難，最終受困車陣中長達數小時。

受聖嬰現象（El Nino）影響，智利首都聖地牙哥（Santiago）今年迎來史上第二熱1月。

文章來源：Wildfires Threaten 2 Chilean Cities, Destroying 1,000 Homes and Killing Dozens
文章來源：At least 46 reported dead in Chile as forest fires move into densely populated central areas
文章來源：Chile declares state of emergency as 40 killed in forest fires
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