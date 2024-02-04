智利中部森林大火逐漸燒向有百萬人居住的沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）及瓦巴萊索（Valparaiso），自2日以來，野火已釀成至少51人喪命，燒毀超過1000棟建築，礙於周邊城鎮有數百人失蹤，當局預估死亡人數會再攀升。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美聯社報導，智利政府表示，2日以來沿著中部沿海山丘蔓延的森林大火已釀成至少51人死亡，摧毀超過1000棟房舍。

野火吞噬智利中部沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）的建築。（圖／美聯社）

智利中部森林大火燒向有百萬人居住的沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）及瓦巴萊索（Valparaiso），釀成數十人死亡。

智利森林野火由受聖嬰現象引發的夏季熱浪及乾旱引起，山火逐漸逼近有百萬人居住的沿海觀光城鎮比納薩瑪及瓦巴萊索，有關當局已出動92架飛機飛越野火上空灑水、滅火，智利政府也宣布中部馬爾加馬爾加省（Marga Marga）及瓦巴萊索省進入緊急狀態。

野火燒向智利中部沿海觀光熱區瓦巴萊索（Valparaiso）。（圖／美聯社）

智利內政部長杜哈（Carolina Toha）警告，死亡人數可能會再攀升，她說目前全國一共有92起野火正在延燒，其中40處已受到控制，29處正在撲滅中，野火一共燒毀超過160平方英里土地，光是瓦巴萊索就有7000公頃土地被燒毀。

野火燒毀智利中部沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）一處社區的房舍。（圖／美聯社）

比納薩瑪市長里帕蒙蒂（Macarena Ripamonti）表示，已知還有另外249人失蹤。目前該市已撤離8個區域居民。

智利中部爆發森林大火。

半島電視台（Al Jazeera）報導，當地人拍攝的畫面顯示，瓦巴萊索著名68號公路（Route 68）盡頭的群山已陷入火海，每年有成千上萬名遊客從這條公路前往太平洋沿岸的海灘。

畫面為民眾2日在智利中部沿海觀光城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）海灘玩耍，附近森林野火引發的濃重煙霧籠罩天際。（圖／美聯社）

居住在瓦巴萊索大都會區域基爾普埃（Quilpue）的63歲古茲蔓（Yvonne Guzman）驚恐表示「從未看過類似的事」，她說當野火燒向她家時，她帶著母親逃難，最終受困車陣中長達數小時。

受聖嬰現象（El Nino）影響，智利首都聖地牙哥（Santiago）今年迎來史上第二熱1月。