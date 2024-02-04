國產台糖安心豚冷凍梅花肉片，日前被台中市政府檢出含瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol）0.002ppm。毒物專家表示，由於質譜儀是很精密的儀器，只要檢驗方式經過驗證，檢出來「有就是有」，但若台中衛生局檢測時，檢驗方法沒有經過驗證，以0.002這麼低的檢出，「偽陽性不無可能」。

台北榮總職業醫學及臨床毒物主任楊振昌表示，地方衛生局要複驗，食藥署一定要有專家出面協助並作驗證，因為這次檢出的濃度是極低濃度0.002ppm，光是有檢驗儀器還不夠，端視檢驗方法是否有經過認證，否則檢出出錯的可能性是存在的。

由於台糖「安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精「西布特羅」，共生產2730包、819公斤，已全數售出，流向南部縣市，且截至3日追查統計，至少有621.6公斤被消費者吃下肚，民眾擔心，是否對身體有不良影響？

楊振昌表示，不論是西布特羅或是民眾熟知的萊克多巴胺等瘦肉精，一旦吃進身體，僅能靠身體自行代謝，沒有任何其他可以加速代謝或排出的食品，而身體代謝時間約為3天，應可以代謝完畢。

楊振昌表示，這次檢出非常低，對於吃下肚的民眾來說，應不會出現立即急性中毒的疑慮。

但由於目前源頭不明，且不知道規模為何，楊振昌憂心，是否有更大量的部位沒有檢驗到？以及萬一後續還會有同樣的問題肉品流出，恐怕就會帶來長期的食安影響，因此建議應盡快釐清，特別是現在正是民眾採買年貨的時候，呼籲政府應盡速找出源頭，降低民眾恐慌。