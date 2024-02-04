迦南護理之家106歲住民陳林阿嬤在兒孫的陪伴下，開心迺街。（台東基督教醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

東基公益伙伴「一粒麥子基金會」金峰日間照顧中心98歲的馬伯伯（中）來到攤位，與日照團隊一起為日照中心「同學」寫的春聯叫賣。（台東基督教醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

體恤住民出門不易，迦南護理之家將前方巷道變成臨時的小市集。（台東基督教醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

年節將近，許多民眾前往年貨大街採買，享受購物樂趣，迦南護理之家體恤住民們行動不便，出門不易，特地將前方巷弄打造成臨時小型市集，讓住民下樓有如逛年貨大街、小型夜市的感受。迦南銀髮生活福祉中心主任江姿儀表示，曾有住民表達「想吃臭豆腐」的心聲，照護團隊便貼心將攤位請到護理之家，從2013年共舉辦3次，每次都廣受好評。

迦南護理之家也結合東基公益相關單位，由服務對象或家屬、單位同仁擺了7個攤位。一粒麥子基金會新生日間照顧中心有多重障礙的「小英」阿嬤親手編織手機袋、保溫袋等作品義賣；金峰日照中心則是義賣長輩們精彩的手工藝作品，擅於書法的家屬現場揮毫寫應景的春聯，並開放民眾現場寫創意春聯帶回家；「麥子A咖」攤位則邀家庭照顧者支持性服務的服務對象來擺攤，暫時卸下照顧家人的重任，賣自製的阿拜、燒仙草。

106歲陳林阿嬤說，很感動能和兒子逛街，她看到這麼多攤位，眼神都亮了起來。不只開放迦南住民及家屬參加，鄰近社區居民也來共襄盛舉，眾人買得開心、吃得飽足、玩得盡興。另外，「麥子A咖」攤位的家庭照顧者「小毛」有感父親罹癌時受東基的照護，將義賣燒仙草的所得捐給台東基督教醫院癌症照護。她說「爸爸的最後時光，在東基照護團隊的陪伴下睡得安穩，我們家屬也獲得安慰，非常謝謝東基！」