印度32歲女星、前寶萊塢演員潘迪（Poonam Pandey）於2011 年承諾印度板球隊贏得世界杯，她將脫光衣服慶祝，此舉讓她一炮而紅，她也成為寶萊塢電影和真人秀節目的常客。2日傳出潘迪身亡，死因是罹患子宮頸癌，消息曝光後引起許多注意，豈料死後一天，潘迪竟然「復活」拍影片，澄清自己並沒有死亡，之所以這麼做是為了讓大家關注子宮頸癌。

綜合外媒報導，潘迪的團隊2日在IG向130萬粉絲公布潘迪的死訊，「今天早上對我們來說是艱難的一天，我們深愛的潘迪因為子宮頸癌失去了生命。」經紀人隨後向媒體證實，潘迪勇敢地與疾病對抗，但仍不幸離世，並強調大眾必須更加認識這個疾病，且積極採取預防措施。消息一出，潘迪的粉絲湧入留言區哀悼，媒體也大篇幅報導。

豈料，時隔一天潘迪居然上傳最新影片，澄清自己並沒有死，「是的，我假死了，我知道這很極端，但突然間大家都開始討論子宮頸癌不是嗎？」，潘迪強調子宮頸癌雖然沒有奪走她的生命，但已經害死了成千上萬名女性，她認為與其他癌症不同的是，子宮頸癌只要接種HPV疫苗即可有效預防，及早發現仍可妥善治療，此外，她對自己的假死消息取得的成就感到自豪。

不過大批網友並不買單，紛紛砲轟潘迪「這是最荒謬的宣傳方式」、「有史以來最糟糕的方式」、「最糟糕的公關方式，你本來可以有更好的方法，這種作法極度不被欣賞」、「很高興她還活著，但請因為她這個戲劇化的宣傳噱頭而逮捕她」；然而也有人緩頰，因為潘迪的緣故，已經有很多人預約打HPV疫苗。