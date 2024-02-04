民眾黨不分區立委張啟楷出身嘉義縣，近日正式接任嘉義黨部主委，賀年春聯也首度曝光。（呂妍庭攝）

民眾黨不分區立委張啟楷出身嘉義縣，近日正式接任嘉義黨部主委，4日與媒體會面時表示，民眾黨針對下一屆九合一基層選舉，會陸續展開布局，包括基層村里長、縣市議員都會詢求、徵詢適合的人選，至於外傳他可能會投入下屆嘉義縣、市長，目前談這些都還太早，當前最重要是做好嘉義鄉親的服務，如果有其他好的縣、市長人選，就會支持。

張啟楷表示，國內第3大黨的此起彼落，證明台灣的政壇永遠有小黨發展的空間，而他擔任不分區立委及嘉義黨部主委後，為嘉義地區的發展以及照顧嘉義鄉親權益，未來問政重心將擺在嘉義鐵路高架化、高鐵太保站到嘉義市區的輕軌系統、嘉義市圖書館總館園區的興建、做好水電供應、交通等基礎設施，以讓台積電進駐嘉義、幫農民爭取提高公糧收購價格等等。

張啟楷表示，近期會前往拜會嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠，了解地方的需求，一同為地方爭取建設，像嘉義鐵路高架化，嘉義市自籌款對市府來說負擔太重，會跟中央爭取，如無法全額負擔，至少讓市府負擔減輕，至於輕軌也非常重要，如蓋起來，對縣、市發展都有幫助。

另外，張啟楷很感動嘉義志工們對柯文哲和民衆黨的付出，他除表達最高敬意，為加強跟支持群眾的互動，嘉義黨部2樓將設立「小草之家」，並不定期舉辦活動，強化對於民眾黨的向心力。

張啟楷說，現階段對他和民眾黨來說，最重要是做好嘉義鄉親的服務，所以目前在嘉義市、嘉縣海區布袋鎮已各設服務處，接下來也會在民雄設山區服務處，盡可能做好選民服務，不要讓嘉義丟臉，該爭取的預算、建設會盡力爭取，幫嘉義人打拚。

外傳張啟楷可能選嘉義縣長或市長，張啟楷說，政局變化很大，先做好服務再說，尤其柯文哲和民眾黨的選票在嘉義縣、市都開得不錯，會從最基層的公職開始布局，像很多年輕人、志工有熱忱和理想，近期會接觸看看，原則上從村里長、縣市議員開始，也不排除跟檯面上政治人物合作，至於縣市首長可遇不可求，有好人選就支持。

談選舉布局，張啟楷說，民眾黨低標是嘉義市東、西區議員選區各提1個人，高標各提2席，樂觀期待下屆選舉嘉義市能有4席民眾黨市議員，至於嘉義縣6個議員選區，至少1個選區會提名1個人選，像嘉縣1選區的太保市，柯文哲的票就拿得比國民黨侯友宜好，就可能會提到2個人。