AMI240可與Sierra 5G 模組以及35W TDP的Intel i9-14900T處理器(24核心、36M快取記憶體)完全相容，可在滿足嚴苛工作負載的情況下同時保持電源效率。此系統可容納兩個容量高達64GB的DDR5-4800/5600，並支援-20度C至70度C的寬溫運作，可完美應用於散熱條件不佳以及溫度波動大的惡劣環境。其採用輕巧且節省空間的設計，尺寸僅約A4大小210mm(寬) x 285mm(深) x 77mm(高)。

AMI240擁有豐富的連接選項，包括支援WWAN冗餘功能的雙SIM卡插槽、以及四個RJ45乙太網路介面，並具有兩個2.5GbE與PoE+，可提供多種連網能力。本系統亦內建多個M.2插槽(B-Key、E-Key、M-Key)、AMT(16.1)、TPM(2.0)，且可透過PCI-E插槽增強擴充性；並配備單相24V DC輸入，以確保穩定的電源供應，其過電壓/電壓不足/電壓反插保護功能，亦可提高可靠性。