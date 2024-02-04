劉揚偉表示，鴻海嘉年華會在經過疫情4年後，終於回到南港展覽館舉辦，有點不一樣的是為了員工眷屬們舉辦，對員工眷屬過去1年對員工在外打拚的默默支持，希望代為表達集團和員工們的心意，希望大家可以感受到。

劉揚偉指出，今年鴻海嘉年華會現場有超過2.8萬人共襄盛舉，也有來自印度、越南、歐洲及美國、墨西哥等海外員工來到現場。除了4樓有歌舞表演外，1樓也準備全台最大的室內餐車市集、街頭藝人秀、親子遊樂區、滑雪體驗及虛擬實境（VR）科技體驗區。

除了上述體驗區外，1樓更設有MODEL C試乘區，讓大家實際感受內裝空間感及舒適感，同時展示MODEL E、MODEL B，是集團非常重要的新產品。更重要的是，今年抽獎總獎金直接加碼15％、最大獎為100萬元，還有機會抽到MODEL C，在過年就能直接開回家。

劉揚偉特別感謝集團員工過去這段時間辛苦的付出，尤其在疫情期間，集團在海外擴張進度沒有停歇，除了電動車外還發射2顆低軌衛星。過去1年來，集團同仁的海外出差次數超過1倍、超過5千人次，要特別感謝員工眷屬的背後支持，讓員工能全力在海外打拚。

劉揚偉指出，鴻海推出「0～6歲公司養」的鴻海育兒津貼，希望透過育兒津貼，讓員工有更多資源來照顧小孩，迄今共有1746位鴻海寶寶獲得照顧。同時，集團去年也發出5000多萬的獎助學金，幫助需要幫助的同學們，共幫助超過2000多位。

劉揚偉表示，這些是孟子所說的「幼吾幼，以及人之幼」。同時，除了幫助小孩好好長大，未來也要能照顧同仁家中長輩，集團今年將開始規畫幫助員工年長家屬，讓長輩能安心在鴻海的養生照護中心安養天年，做到「老吾老，以及人之老」。

劉揚偉表示，2月20日就是鴻海50歲生日，特別感謝創辦人郭台銘為集團打下非常強大的基礎，但未來仍要秉持「誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮」的新核心價值，來打造下一個更燦爛輝煌的50年，最後祝福鴻海員工及眷屬「鴻運當前、龍騰四海」。