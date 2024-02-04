桃園市龍潭區一名八旬孫姓婦人，因思念住在國外的兒女，昨天深夜獨自一人帶著行李想要搭車前往機場，不料因天色昏暗迷路加上體力不支，在車水馬龍的大馬路上不斷向往來車輛招手，熱心民眾見狀向警察報案。龍潭警方到場，才知道婦人從韓國嫁來台灣，因為迷路加上掉了鑰匙也無法返家，最後員警先是將人帶回派出所休息，今天早上再聯繫鎖匠幫助她回家。

龍潭警分局聖亭派出所警員曾紀柱、徐逸明及鍾森威，抵達現場發現老婦人獨自蹲坐在道路中間的分隔島上，十分危險，她雙手不斷顫抖著並緊握著一把雨傘及拖著行李箱，口中還說很想念家人、很想回家，員警先是聯絡救護人員到場檢查婦人身體狀態，所幸並無大礙。

員警進一步詢問婦人，得知她年輕時從韓國嫁來台灣，兒女長期都住在國外，獨自一人住在台灣，但在迷途時遺失了家中鑰匙故無法回家。由於深夜危險，員警決定先行將孫婦帶回派出所內讓其休息，待今天早上再協助其返家。

經過身分比對查證，警方也成功聯繫上居住在國外的家屬，員警也告訴家人老婦人目前的狀況，要他們不要擔心，也讓家屬非常感謝警方的協助。