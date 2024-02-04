馬幼興和張琴互動可愛超圈粉。（三立提供）

不少觀眾敲碗要看馬幼興和張琴譜戀曲。（三立提供）

馬幼興在三立八點台劇《天道》黑化，不僅背叛自己老大還殺人滅口，近日他惡行被揭發，遭30人大公審，沒想到他卻劫持飾演阿嬤的張琴逃跑，2人逃亡路上頻鬥嘴，被網友戲稱是「亡命鴛鴦」。

馬幼興搞笑回應：「不要再追我們了，我和阿嬤2人從此將過著幸福快樂的人生。」更把張琴背在背上說：「為了愛，沒問題！」張琴也害羞誇馬幼興是「肖年欸，身體很壯，背得動我喔。」互動可愛討喜、超圈粉。

馬幼興與張琴對戲深受觀眾喜愛，觀眾甚至敲碗想看「阿嬤第二春」，張琴聽後大笑解釋：「因為他（馬幼興）缺乏母愛，把我當成他媽媽，勾起兒時許多回憶，我希望能夠感化他。」馬幼興打趣回：「現在不就是嗎？我就跟阿嬤從此過著幸福快樂的日子就好。」

馬幼興個人倒是對「戀母情結」的格差戀挺感興趣，「就是因為缺乏母愛才想找一段愛。」張琴一直強調劇情這樣會很離譜，但大家最好奇的是她敢不敢演，最後被逼到回答：「敢寫我就敢演。」馬幼興超興奮表示：「阿嬤已經獨守空閨多少年了，就讓我來開啟這把心靈的鑰匙吧，這是8點檔以前從來沒有發生過的劇情。」

「嬤孫戀」讓馬幼興想到小鄭與莉莉，年齡差距很大，但是真愛，張琴聽完後只擔心這劇情會被罰錢，「如果跟朝遠（馬幼興）有床戲，會被觀眾罵不要臉。老太婆也有床戲。」