農曆年節將至，桃園市平鎮警分局平鎮派出所為了能讓弱勢家庭也能過好年，與在地里長共同募集各界愛心，買了白米、麵條及罐頭等生活物資，分送給轄內需要幫助的人，並利用勤區察查機會，深入發掘社會角落需要幫助的弱勢民眾或獨居老人，希望讓大家都能平安過好年。

平鎮派出所所長姜國襄表示，當地福林里的62歲陳姓老婦人，2個月前老伴才離世，沒想到近期連癌症末期的兒子也不敵病魔逝世，並留下一名12歲的孫子需要照顧，警員陳思穎擔服勤區查察勤務得知後，除了準備民生物資外，也與福林里里長彭士益一同協助轉介平鎮區公所及觀音根滿慈善基金會等社福單位，辦理急難救助。

另外警員鄺鏡達在勤區察查時，發現獨居在湧光里的73歲張姓老婦人，她早年皈依佛門修行，年紀大了之後搬回戶籍地居住，由於歲數已高加上病痛纏身，僅能靠拾荒維生，過著三餐不濟的生活，警方除了募集民生物資分送給老婦人外，也協助轉介湧光禪寺辦理急難救助。

平鎮分局長徐坤隆另表示，平時希望同仁在擔服任何勤務時，主動發掘轄內貧困孤苦及需要幫助的人，除了主動募集生活物資送往需要幫助的人外，並協助轉介政府有關單位及社福單位申請補助，讓民眾也能感受到警察溫暖的一面。