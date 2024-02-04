龍年限定「福袋小紅包」將在大年初一，2月10日當天由嘉義市長黃敏惠親自分送限量，傳遞新年的祝福。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

農曆新年將至，嘉義市政府今年再度邀請知名插畫家SMART莊信棠設計插畫，搭配書法家、市府前地政處長饒嘉博的揮毫題字，製作「龍光煥發」春聯，將新年祝福以春聯形式送到每一家每一戶，另龍年限定「福袋小紅包」將在大年初一，2月10日當天由嘉義市長黃敏惠親自分送限量，傳遞新年的祝福。

黃敏惠表示，喜迎金龍賀新春，很高興今年再度與知名插畫家SMART莊信棠合作，不同於傳統威武霸氣的龍，春聯上的龍造型可愛逗趣，燙金設計大氣精緻，為新年更添歡樂溫馨氣氛，加上饒嘉博揮毫「龍光煥發」，要與市民一同分享龍年喜氣。

黃敏惠說，今年也推出限量福袋小紅包，當抽出福袋中的飛龍籤時，就能看到籤上的「大吉」字樣，不僅寓意「龍騰財來」，籤上鑄有的國泰民安的硬幣，更傳達新的一年，所有人都萬事大吉、國泰民安的祝願。

黃敏惠也邀請大家春節期間來到新舊融合嘉義市走春，無論是古蹟變身的市立美術館，或令日本設計界肯定「Good Design」的實驗木場，都是不能錯過的網美打卡熱點，尤其嘉市有超過6000棟木構老屋，許多已改造成為咖啡、甜點等不同樣貌的空間，每間店都有自己的精彩故事，市府精選的「100＋Select嘉市潮選店」更成為遊客來嘉「潮」聖觀光新亮點，歡迎民眾來嘉感受騎著YouBike穿梭大街小巷尋訪潮選店的美好，或搭乘濃濃英倫風的低底盤電動公車走訪各大景點，體驗嘉義市的百種精采。

市府表示，小的剛剛好的嘉義市，最適合租輛YouBike，白天可以到嘉義舊監、檜意森活村、製材所、車庫園區、花磚博物館、森林之歌等熱門景點；晚上還可以來蘭潭欣賞水舞或到美食吃不完的文化路夜市逛逛。歡迎民眾下「愛嘉義」 app，不僅旅遊攻略一把抓，還可以輕鬆掌握公車、YouBike還有停車位的即時動態。

另，大年初一上午9點起，黃敏惠將分別於城隍廟、九華山地藏庵及文化局廣場發送龍年限量開運小紅包，歡迎民眾排隊領取，也邀請大家來嘉市走春，感受熱鬧滾滾的新春氛圍。