桃園市大溪區大漢溪左右岸，近年來啟用許多遊憩景點，每到假日吸引大批遊客，卻因停車位不足加上出入動線不佳導致嚴重塞車，春節連續假期將來臨，預期將吸引大量車潮，市府水務局優化左岸停車機能，除開闢臨時停車場增加420格汽車停車格外，也新設廁所及自行車驛站等，完善旅遊服務機能。

大溪區中庄吊橋啟用後，串聯大漢溪左岸的大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池，以及右岸的山豬湖生態園區、月眉人工溼地等，一年吸引數十萬遊客造訪，水務局近期完成中庄吊橋左岸廣場及停車空間優化計畫，除新增汽機車停車格、增設廁所外，也延伸大漢溪左岸自行車道，串聯瑞興溼地與中庄調整池。

目前大漢溪左岸及右岸，停車空間包含月眉第一、第二停車場、多功能草皮停車場、山豬湖園區停車場、中庄吊橋左岸第一、第二停車場、七張福德宮停車場、大溪橋頭停車場，總計停車格共有1761格。另外，當地既有的景觀廁所共15座，因應過年也新增15座流動廁所，總計共有30座廁所讓遊客更便利。

水務局水利養護工程科長高啓洲說，為因應春節大批遊客車潮停車問題，其中，設立中庄吊橋左岸第一、第二停車場都屬於臨時停車場，2處共可提供420格汽車停車位，然而這2處都屬於臨時停車場，只有整地及畫設臨時格線，春節結束後就不會開放，未來若有節慶活動時，會評估開放給遊客停車。

大溪警分局也表示，為了因應月眉人工溼地及山豬湖生態園區2期工程開幕，預期過年期間將吸引大批遊客人潮，為了避免遊客塞在車陣中掃興，月湖路將於2月8日至2月14日上午8時至晚上6時實施單向管制措施，汽車由觀音寺月眉路口進入採單向通行，離場車輛導引往月眉路246巷及信義路525巷出口。另月眉第二停車場至山豬湖親水園區沿線道路兩旁擺放交通錐，避免遊客車輛違停；交通局則規畫大漢溪左岸「橋頭停車場—中庄調整池」春節接駁車，建議遊客多加利用。