台鐵第422次新自強號2月2日行駛至台東金崙站前，竟有旅客擅自拉下車長閥，導致列車煞停，台鐵公司今（4）日表示，已向鐵路警察局報案，後續依違反《鐵路法》處置。

台鐵公司指出，422次新自強號行駛至金崙站前，因不明原因列車自動煞車停車，車廂停於金崙站月台內；因查明原因需要時間，為免擔誤旅客時間，當下安排轉乘後續第708次莒光號，隨後第422次司機員巡查，發現第9車車長閥被拉下，造成軔管氣壓洩漏，經復位後列車恢復正常，列車並無任何故障。

台鐵公司表示，事後調閱車廂錄影帶，發現當時第9車疑似有旅客拉車長閥，並在金崙站下車，全案已向鐵路警察局報案。

台鐵公司副總經理劉雙火說，自強號車廂門邊都有車長閥，讓列車長遇到緊急事件時可拉下啟動，車長閥設計有明確警告標示，不得任意觸控，旅客不能操作，避免旅客誤觸因此設在較高位置，因此研判旅客一定是故意用力拉。

劉雙火表示，任意觸控車長閥造成列車緊急停車，可能讓旅客跌倒受傷，為了因應緊急狀況，讓車長能即時拉下車長閥，不宜上鎖，該起事故調查後已經報警處理，後續依照《鐵路法》相關規定辦理。