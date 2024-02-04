古坑鄉草嶺村「假日急診醫療站」本月2日起運作，縣長張麗善（右三）特別上山關心，右六為台大雲林分院馬惠明。（雲林縣衛生局提供）

目前草嶺櫻花正盛開，遊客如織。（本報資料照片）

古坑鄉草嶺村位於海拔800公尺至1600公尺山上，村民長年來就醫不便，最近的急救責任醫院是臺大雲林分院或成大斗六分院，路程超過60分鐘，近年草嶺村因櫻花季、石壁森林療癒園區聲名大噪，遊客如織，在地醫療需求迫切，雲林縣衛生局向衛福部提案成立「假日急診醫療站」，由縣內6大醫院輪流上山看診，每次配置1名醫師、2名護士。

雲林縣衛生局爭取將草嶺地區列入衛生福利部2024年緊急醫療資源不足地區改善計畫補助施行地區之一，指定臺大雲林分院執行急診醫療站業務，協調成大斗六分院、若瑟醫院、雲基醫院、中國北港附醫、雲林長庚共同合作支援草嶺假日急診醫療站運作。

局長曾春美表示，「假日急診醫療站」自2月2日起開張，服務時間是周五下午5點至周日下午5點，提供24小時急診定點及機動服務，地點在草嶺遊客服務中心，醫師都是各醫院的專科醫師，其中台大雲林分院輪值班次占一半。

曾春美說，為發揮該緊急醫療站效益，本月10日至3月10日草嶺櫻花季期間，急診醫療站白天的服務移動至石壁部落九芎神木活動會場。感謝鈺齊集團林文智董事長捐助500萬，打造醫療行動車，預計7月服役，醫療站可隨時隨地移動，就近提供遊客行動急診醫療服務。

草嶺村民及觀光業者感激縣府衛生局用心及醫護人員辛勞，永利飯店提供急診醫療站醫護人員夜間住宿場地，神農大飯店提供膳食，古坑鄉公所支援醫護人員膳食費用，讓醫護人員無後顧之憂提供醫療服務。

縣長張麗善表示，草嶺觀光遊客人潮這幾年大幅增加，偏鄉醫療及遊客安全更顯得重要，以遊客人數計算，目前是縣內第2大觀光景點，卻無任何醫療院所或藥局，距離最近得台大林分院車程也要60分鐘。

衛福部指出，全力支持本項醫療資源不足改善計畫，預估將挹注1000多萬資源與地方合作，提供當地民眾醫療服務，也讓遊客玩得更放心。