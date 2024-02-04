年節將至，為避免傳出民眾酒駕憾事，蘆洲警分局昨（3）日規劃「防制酒後駕車執法」勤務，針對尾牙、春酒等飲宴地點加強取締，目前已取締3件酒駕。對此，警方指出，去年取締酒駕共計650件、扣牌計643件；2023年酒駕事故發生件數，相較2022年減少10%。

警方表示，道路交通管理處罰條例新制自去年6月30日起上路，依據道交條例第35條增訂規定，汽機車駕駛人經測定酒精濃度超過規定標準，除裁處罰鍰、當場移置保管駕駛車輛、施以道路交通安全講習、吊扣駕駛執照1年至2年外，另需「扣繳該汽機車牌照，並吊扣牌照二年」，十年內第二次違反者，處新臺幣36萬元罰鍰；第三次以上累犯可公布姓名、照片。此外，連帶處罰同車年滿18歲乘客新台幣6千元以上1萬5千元以下罰鍰。

警方強調，民眾普遍存在喝酒不開車的正確觀念，不過「宿醉酒駕」卻有增加趨勢；對此，警方提醒，如因參與飲宴場合而喝酒助興、食用含有酒精成份食品，或飲酒隔日之宿醉，此種種也將影響駕駛時的判斷力與反應能力。

對此，警方提醒民眾，如需參加飲宴活動，請多善用指定駕駛或搭乘計程車及大眾運輸系統，也應注意「隔日宿醉不上路」，另呼籲販售酒類營業場所及餐飲業者，可主動提供消費者代客叫車服務，共同防制酒駕。

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