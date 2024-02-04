立法院長韓國瑜1日準備領取當選證書時，遭自稱《國會現世報》記者的男子陳長宏嗆聲「恭喜草包院長」，資深媒體人黃揚明爆料，陳男當天持有的入場貴賓證，是透過欺騙一名立委得來的，黃並表示，當天現場的警衛實在該被打屁股。

黃揚明昨（3）日在臉書發文指出，陳長宏的記者證其實是立法院的一日證，只要自稱公民記者即可申請，但他之所以能進入議場，是因還有一張觀禮貴賓證；黃研判，曾參選立委、台東縣長，但並非真正記者的陳長宏，只是一名對政治有獨特狂熱的自媒體經營者。

另外，黃揚明今在政論節目《新聞大白話》說明，陳長宏配戴的觀禮貴賓證只有立委才能申請，通常是替親屬、還沒拿到相關證件的助理辦理，以方便他們進入議場二樓觀禮，而陳的這張，據了解是透過欺騙某立委後取得。

而陳長宏在1日開票時曾闖入一樓議場，遭議事人員阻止後才回到二樓，黃揚明直言現場警衛實在該打屁股，因他們看到陳穿西裝、持有貴賓證，就讓他到一樓；黃並透露，據了解陳已被立法院列為黑名單，未來恐無法再進場。