台中市政府食安處1月15日，在台糖梅花肉片被驗出含有瘦肉精「西布特羅」，該批肉品是在2023年12月11日包裝生產，效期至2024年6月10日，共2730包，共819公斤，且全數售出。食藥署表示，已經請各地方政府下架，截至今天上午，共計下架回收165包，僅49.5公斤，佔所有有問題肉品僅6％。由於已經包裝售出半年，恐怕超過九成都已被消費者吃下肚了。

食藥署表示，台糖「梅花肉片」被檢出瘦肉精「西布特羅」的不合格產品，包裝日期為2023年12月11日;有效日期為2024年6月10日，共計生產 2730包，每包300g，計 819 公斤。該肉品全數由台糖公司自行販售，產品已全數售出，主要販售於台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等。截至2月4日，共計下架回收165包。

換算下來，下架回收肉品僅49.5公斤，佔所有有問題肉品約6％，也就是說超過九成恐怕都已經被消費者吃下肚了。食藥署副署長林金富強調，將會持續和地方衛生局合作，要求各通路對於效期為113年6月10日的台糖梅花豬肉片立刻下架回收。

林金富表示，食藥署2月3日會同屏東縣政府衛生局至信功實業股份有限公司，實地了解肉品處理的作業模式，是由台糖提供豬隻，信功公司除屠宰、分切後，產品最後全數交回台糖公司銷售。一般稱為「代工不帶料模式」，分切作業是先處理台糖豬肉，現場亦備有作業前後相關清洗紀錄。