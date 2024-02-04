台灣人到日本旅遊，會想嘗試當地居酒屋，體驗日本文化，但定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」指出，到日本找居酒屋時看到招牌寫「OO吃到飽」最危險，因為可能只會吃到低價肉、肉壽司跟生火腿等，另外店名有改過的痕跡、有人在路上拉客等，去了都可能被當肥羊宰。

「日本人的歐吉桑」日前在臉書分享吃居酒屋避免踩雷的7個方法，第1是位於東京新宿、新橋、澀谷、池袋；名古屋市榮、錦三；大阪難波的非連鎖居酒屋店別去，第2是店面在地下或二樓以上，因為去這些店荷包會很危險，價格貴。

「日本人的歐吉桑」說，第3是「OO吃到飽」這種最危險，因為會給客人吃肉壽司跟生火腿，還有網友補充「OO吃到飽＝肉屋橫町，這些店都是要你吃完低質肉才能吃其他，但其他也不會高品質，低品質肉吃飽了根本沒肚子，還有拚命給你生菜，沒吃完不能點下一道」、「入座便上桌的開胃菜，份量大又極易飽，還會辣死你，吃不完要加收浪費食物的罰金」。

第4點是「整間店都是單間、隔間，沒有吧台座位」，價格通常也很貴，第5是常常改名，海報、招牌上的店名有改過的痕跡，也是雷店；第6是在街頭拉客的店家、第7是店名有非常豪華的漢字。如符合上述雷點逾3個以上，日本人就不太敢去，怕被當盤子宰，尤其是OO吃到飽、常改名、街上拉客最關鍵，有很高機率是地雷居酒屋，直言如果是觀光客，吃連鎖居酒屋，像是鳥貴族等就好，最安全。