總統當選人賴清德4日中午低調飛澎參香合影謝票，在馬公市開台天后宮內，在廟方為元宵設立的八卦陣投擲硬幣祈福來試手氣。圖左至右依序為立委楊曜、天后宮主委蔡光明、賴清德、澎湖縣長陳光復、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、議員蔡清續。（許逸民攝）

總統當選人賴清德4日中午低調飛澎參香合影謝票，不少民眾見狀趨前合影，賴也來者不拒。（許逸民攝）

總統當選人賴清德4日中午低調飛澎參香合影謝票，首站到馬公重光里活動中心，參加「賴清德與蕭美琴澎湖縣感恩便當會」，與民進黨公職人員、信賴之友會等百人吃260元便當餐敘，圖為260元便當。（民進黨澎縣黨部提供／許逸民澎湖傳真）

總統當選人賴清德今（4）日中午飛離島澎湖謝票，但行程低調，除了出席當地信賴之友感恩便當會外，僅公開3個廟宇參香合影行程，雖未對外發言，但對於趨前合影的民眾則來者不拒，感受支持者熱情。至於原訂一起陪同的副總統當選人蕭美琴，則因確診未到。

而在澎湖開台天后宮這一站，廟方在賴參拜前還先鳴鐘九響後接著擂鼓，接著主委蔡光明更帶賴清德在廟方為元宵設立的八卦陣投擲硬幣祈福來試手氣，並走平安橋消厄。

賴清德今午首站到馬公重光里活動中心，參加「賴清德與蕭美琴澎湖縣感恩便當會」，與民進黨公職人員、信賴之友會等百人吃260元便當餐敘，感謝競選團隊的支持，並強調會讓國家穩健向前，同時承諾一定會支持澎湖的發展。

賴清德指出，國際上多數肯定台灣這次的選舉結果，肯定台灣人民對民主的堅持，證明台灣是民主法治的國家，讓台灣在國際上，能有更多更深入的合作機會。

也強調，未來他所率領的行政團隊一定會持續打拚，守護台灣主權，同時呼籲所有台灣隊的隊員，持續為了台灣的發展團結一致，請澎湖鄉親放心，他與行政團隊會全力支持澎湖的發展。

接著，賴清德先後到重光威靈殿、澎湖天后宮和文澳祖師廟參香，並與廟方執事人員與當地民眾合影；其中私人行程是赴澎湖二信拜訪理事主席莊馥全。