泰安旌忠基金會第二屆慈鐸獎4日在後壁區泰安宮擲筊，由基金會董事長殷世熙（右三）、後壁區長陳玉惠（左四）與基金會執行長林國斌一起主持。（泰安旌忠基金會提供／程炳璋台南傳真）

泰安旌忠文教公益基金會去年起舉辦慈師鐸獎，由22間學校推薦表揚優良教師，再擲筊由神明選出最青睞的教師，最高聖筊者可獲12萬元，被稱為「媽祖選夫子」，去年有7人拿到獎金，4日在後壁區泰安宮舉辦擲筊，2人獲獎金，其餘各拿到獎杯或獎狀。

由嘉義水上、鹿草到台南白河、後壁共52個庄頭廟宇創立泰安旌忠基金會，過去10多年來舉辦小岳飛獎助學金，表揚貧苦學生，從中發現許多好老師盡心幫助學生，去年起另創立慈師鐸獎，在52家廟宇所轄的22間高中、國中與國小推薦出優秀老師，以擲筊方式交由神明評選。

去年首屆舉辦，就有12名老師受推薦，由廟方唱名代擲讓神明評選，結果7人獲4次以上聖筊，各獲12萬元，其中2名老師各回捐10萬元作為學生基金。

今年有8間學校推選11名優良教師，包括1位校長、1位主任及9位教師，基金會董事長殷世熙4日唱名每位老師後代擲，其中鹿草國中老師吳孟宗、白河國中老師陸英玲都得到媽祖5次聖筊，並列媽祖心中最佳人選，各獲12萬元，。

除了吳、陸2師獲獎金外，其餘老師皆有獎狀或獎杯，其中吳孟宗去年受推薦未獲足夠聖筊落選，今年一舉拿到最高聖筊。

泰安旌忠文教公益基金會執行長林國斌強調，最多聖筊的老師，僅代表是媽祖最青睞的人選，推薦的每位老師都經基金會初審小組書面評審及至校實地訪查，認為都很優秀，4月19日於新東國小頒獎典禮中接受公開表揚，也藉活動發表年刊，公布每位老師的優良事蹟。