造橋1、2號隧道正進行改善工程。（李京昇攝）

苗栗縣造橋1、2號隧道，啟用至今20餘年，因年久失修，有照明不足、滲漏水問題，交通部公路局中區養護工程分局苗栗工務段，去年8月起以1700萬元辦理改善工程，為讓民眾交通更便利，預計在下周五前搶修完工，讓民眾春節返鄉交通不打結。

台13甲線苗栗路段是造橋、後龍地區居民，往來竹南頭份重要路段之一，造橋1、2號隧道位於台13甲線上，全長約500多公尺，已有20多年歷史，近年陸續出現隧道磁磚剝落、壁面滲水及照明不足等情形，地方迭有陳情反映。

有鑑於民眾經常開車、騎車路過，恐有安全疑慮，公路局苗栗工務段推動隧道改善計畫，去年8月起斥資1700萬元改善設施，工程包括裂縫處理、施作導水版、汰換老舊照明設備、拆除舊有磁磚重鋪等項目。

苗栗工務段長黃陳全說，公路局每年都會巡檢所有隧道，並針對老舊隧道推動設施改善，苗栗縣境內最早已推動改善台3線上的大湖鄉百壽隧道與獅潭鄉新莊隧道設施，去年則完成改善台1線上的通霄鎮通霄隧道。

黃陳全表示，老舊隧道多有照明設備不足、滲漏水等問題，目前施工中的造橋隧道也有類似情況，因此去年8月起推動改善計畫，施工期間都採調撥車道維持通行。

他說，因農曆春節即將到來，為避免台13甲線動線擁擠，工務段已連日趕工，預計下周五前竣工，並恢復原有雙向道通行，以利民眾通行更方便。