一名2寶媽生完第二胎辭去工作，在家帶孩子卻讓她性慾高漲，希望天天都能和先生親熱，但又擔心讓老公太累，為此煩惱不已，她發現自己變成性需求高的女人，感嘆30如狼、40如虎是真的。

原PO近日於臉書社團《靠北婚姻－社團討論區》指出，以前有工作時，一周和先生行房1至2次，有時因工作太疲累，甚至一上床倒頭就睡，直到最近她生完第二胎辭去工作，在家當家庭主婦，一周行房次數增加到2至3次。

在家時間變多後，原PO滿腦子想的都是和先生愛愛，希望先生能天天滿足她的需要，但又擔心太頻繁的性關係，會讓老公疲乏或榨乾，她雖有高度的性需求，但不敢找先生以外的男性，也沒用過情趣用品，很羨慕生完小孩性冷感的女性，也對自己變成大色女感到驚訝，直呼30如狼、40如虎是真的。

文章引發熱議，同社團中有一名男子匿名發文抱怨，娶到整天想做愛的妻子，引發網友聯想原PO和男子是夫妻關係，不少網友留言提醒原PO，性慾和吃飯、睡覺一樣都是人的本能，不必覺得不好意思，買情趣用品可以讓自己開心，若能和另一半一起使用，有助於彼此感情升溫，夫妻情感才能長久。