致贈大蘋果小太陽感謝狀。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

大湖鄉公所4日上辦理歲末送暖幸福迎龍年春節活動，特邀集社福團體募集各項物資捐贈予鄉內低收戶入等弱勢家庭，縣長夫人陳美琦對於社福團體熱心公益表達高度肯定，也希望藉此拋磚引玉呼籲各界共同關懷社會弱勢，讓弱勢家庭都能過個好年，在歲末寒冬裡給弱勢族群感受到社會一股暖流。

大湖鄉公所在歲末年終農曆春節前夕辦理歲末送暖春節活動，規劃義剪活動、結合衛生所健康檢查、衛教宣導及疫苗施打，並邀請苗栗縣(火旁)龍文化技藝協會演出精湛的舞龍表演，為活動喜迎祥瑞之氣。

而為關懷貧困低收入戶及急難救助家庭生活的愛心，特邀集心傳愛關懷協會捐贈外套170件及大蘋果小太陽捐贈盥洗用品等物資一批送到需要關懷的鄉親手上。

縣長夫人陳美琦、縣府社會處秘書謝乾祥、立委邱鎮軍、縣議員陳春暖、鄉長黃惠琴、鄉民代表會主席謝見德、副主席陳永豪偕同代表們、各村村長們出席會場關心歲末送暖活動。

縣長夫人陳美琦感謝社福團體發揚濟世博愛精神，發揮愛心關懷弱勢族群，盼能有更多資源投入，一同照顧家境困苦的民眾，讓這個社會更加溫暖。

今日活動縣長夫人陳美琦、大湖鄉長黃惠琴頒贈感謝狀表揚心傳愛關懷協會及大蘋果小太陽的熱心公益精神，現場除公所發送低收入及弱勢家庭民生物資及春節慰問金1000元現金禮以外，美琦夫人代表縣長鍾東錦加碼致贈今日出席活動列冊之低收入戶每戶500元的春節禮金。

大湖公所在南北通餐廳為弱勢家庭準備春節年菜，美琦夫人更貼心的陪伴大家一起享用年菜，期望這些善行義舉能幫忙這些弱勢家庭們在農曆春節前夕感受溫暖，能吃飽、穿暖，快樂過新年。

陳美琦表示，縣長鍾東錦已參與3年大湖鄉公所辦理的歲末送暖春節活動，每年來參加都會來發紅包，今年也不例外，縣長也準備春節紅包致贈給低收入戶。感謝大湖鄉黃惠琴鄉長領導公所團隊關懷鄉內弱勢族群，讓弱勢家庭在過年前夕能夠得到一些溫暖，更感謝這些善心團體共襄盛舉投入關懷弱勢族群的行列，在這新年希望所有的人都能夠得到滿滿的愛，讓苗栗更加幸福快樂。

縣府將會與公所持續關懷弱勢族群，共同建構縣內完整社會福利網絡，持續為苗栗縣弱勢族群提供多元的服務，希望透過今天活動拋磚引玉，將這股善流推動至更多需要幫助的地方，讓愛與溫暖源源不絕的傳達給鄉親，一起讓苗栗「幸福永續」。