天慈愛心功德會現任第15屆理事長吳書儀（左）頒贈感謝狀給社會局長李美珍（右），一起照顧弱勢成就善事。（新北市社會局提供）

社團法人中華民國天慈愛心功德會於今（4）日於新北市三重區綜合體育館舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動，除了發放三重845戶弱勢家庭每戶3000元關懷金及愛心物資外，還結合靈鷲山演唱護法會歌曲「走向幸福」，為眾人祈求平安，新北市社會局長李美珍、三重區長王坤南也到場致意，場面溫馨。

天慈功德會新任第15屆理事長的吳書儀表示，在創始元老李福榮與第14屆理事長吳慶德的帶領之下，天慈對於弱勢民眾的照顧愈發廣大，本次已經是連續第11年在春節前夕舉辦關懷活動，結合靈鷲山、在地醫院及診所，以及多位支持公益的善心人士力量，才能促成此義舉，協會希望持續為弱勢家庭盡棉薄之力，並希望藉此拋磚引玉，吸引更多人投身公益行列。

李美珍感謝天慈愛心功德會照顧地方弱勢不遺餘力，並頒發衛生福利部金質徽章及新北市政府金志獎銀心獎章予志工時數累積達2500小時的李福榮，同時也頒贈衛生福利部金質徽章予江謝秀真現任監事、衛生福利部銅質徽章予詹蕙菱常務理事及張芳慈女士、新北市政府金志獎銅心獎章3枚予林淑慧女士、吳王麗美女士及鐘阿心女士等人，感念天慈功德會積極結合各界資源，讓服務愈做愈大，以此活動為例，早期發放600戶家庭關懷金，現在已提升到845戶的規模，真正做到「讓愛飛揚」，令人敬佩。

王坤南也到場致謝，感謝天慈愛心功德會發放關懷金的善行義舉，幫助三重弱勢家庭過好年，人人都能「吉龍舞春」，現場還安排義診、健檢、薩克斯風表演等多項活動，場面溫馨。