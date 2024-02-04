曾以電影《貓王艾維斯》入圍奧斯卡最佳男主角的美國男星奧斯汀巴特勒，自從演出該作後人生有了巨大的改變。除了演藝生涯有一大轉變之外，個性、口音完全都變得不一樣，連跟他一起共事的影帝湯姆漢克斯曾提出：「很擔心他的身心狀況。」

奧斯汀巴特勒為了完美詮釋「貓王」，包含拍攝時間投入了整整3年的心力在上面，雖說替他提名了金像獎，但他也付出了極大代價。最近奧斯汀巴特勒上節目宣傳新劇《空戰群英》，再次提到影帝湯姆漢克斯給他的建言：「湯姆那時候跟我說，你這3年內都專心在這件事上，很可能會走火入魔；我建議你結束後盡快找到下一個作品轉移注意力。」

於是，奧斯汀也是透過湯姆才接到這部新作，但奧斯汀在節目上尷尬笑說：「我的口音自從演出貓王以後就一直回不去了，現在很困擾我。」透露自己當時找口音教練就為了要讓自己講話更像貓王，結果現在是要花錢找口音教練找回「以前的自己。」