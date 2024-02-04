樂壇神話紅髮艾德（Ed Sheeran）的第七張錄音室專輯《深秋變奏曲Autumn Variations》不僅取得了驚人的成績，還因其與粉絲互動的創意方式而受到廣泛關注。這位英國音樂巨星不僅將音樂帶入了歌迷的生活中，還親自挑選了全球14個國家的Sheerios（紅髮艾德粉絲名稱）參與音樂影像的拍攝。而在【紅髮艾德世界巡迴演唱會】中，也與全球粉絲展開了獨家互動。

在日本場的演出前夜，紅髮艾德與粉絲相約在卡拉OK，還約ONE OK ROCK的Taka一起歡唱整晚，這場綿延至深夜的前夜祭派對讓參與的粉絲難以忘懷。而對於台灣的Sheerios，在演唱會前一天獲得了一個獨一無二的驚喜。粉絲只需關注紅髮艾德在Instagram上的限時動態提示，解讀照片、地標數字以及歌詞的涵義，就有機會找到數封隱藏在高雄各處景點的信封。這不僅帶來了尋寶的樂趣，還讓粉絲有機會跟隨著紅髮艾德的足跡探索高雄。

紅髮艾德以有趣的方式提示粉絲們，第一站是美麗島捷運站，座標中包括捷運、調色盤、底片圖案以及「蜜柑站長」的身影。第二站位於愛河之心，紅髮艾德提示粉絲「我找到了愛」，背景包括愛心和水滴的符號。接下來的第三站是駁二藝術特區，粉絲們輕鬆猜出這是變形金剛系列電影「大黃蜂」的裝置。最後，第四站是最受歡迎的黃色小鴨背影照，伴隨著歌曲《You Need Me, I Don’t Need You》的歌詞改寫，紅髮艾德逗趣地提到“ducking”（躲藏）。也分享藏寶的過程中一路被粉絲捕獲的自拍，笑喊：「被他們抓到了。」

然而，最令粉絲期待的是，當他們成功尋找到這些幸運信封時，還會獲得一份指示，只要成功過關，就能獲得驚喜大禮。最後，紅髮艾德邀請了六位幸運粉絲共進兩小時的午餐，還親自挑選了餐廳，品嚐了當地特色涮涮鍋。從鍋底到主食，紅髮艾德選擇了粉絲推薦的膠原雞湯鍋底和高雄當地精選食材，每道餐點都令紅髮艾德感到驚喜不已。這段寶貴的時光不僅充滿了音樂和對話，也彷彿一場好友聚會。

午餐結束後，紅髮艾德前往場館準備晚上的演唱會。在長達2小時不停歇的演唱，每一刻都讓粉絲陶醉其中，多對情侶紛紛在演唱會後求婚，這場音樂派對包括多首膾炙人口的金曲，也讓粉絲們度過了一個難以忘懷的夜晚。

紅髮艾德的新專輯《深秋變奏曲 Autumn Variations》靈感來自音樂家艾爾加，他使用14個不同的符號代表了14位朋友的故事。這張專輯涵蓋了愛情、友誼、心碎、沮喪、孤寂和困惑等多個主題，再次展現了紅髮艾德的音樂才華和對粉絲的深刻情感連結。這次的【紅髮艾德世界巡迴演唱會-高雄場】不僅是一場音樂盛宴，更是一個充滿互動和驚喜的音樂之旅。