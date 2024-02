樂壇神話紅髮艾德(Ed Sheeran)的第七張錄音室專輯《深秋變奏曲Autumn Variations》不僅取得了驚人的成績,還因其與粉絲互動的創意方式而受到廣泛關注。這位英國音樂巨星不僅將音樂帶入了歌迷的生活中,還親自挑選了全球14個國家的Sheerios(紅髮艾德粉絲名稱)參與音樂影像的拍攝。而在【紅髮艾德世界巡迴演唱會】中,也與全球粉絲展開了獨家互動。

在日本場的演出前夜,紅髮艾德與粉絲相約在卡拉OK,還約ONE OK ROCK的Taka一起歡唱整晚,這場綿延至深夜的前夜祭派對讓參與的粉絲難以忘懷。而對於台灣的Sheerios,在演唱會前一天獲得了一個獨一無二的驚喜。粉絲只需關注紅髮艾德在Instagram上的限時動態提示,解讀照片、地標數字以及歌詞的涵義,就有機會找到數封隱藏在高雄各處景點的信封。這不僅帶來了尋寶的樂趣,還讓粉絲有機會跟隨著紅髮艾德的足跡探索高雄。

紅髮艾德以有趣的方式提示粉絲們,第一站是美麗島捷運站,座標中包括捷運、調色盤、底片圖案以及「蜜柑站長」的身影。第二站位於愛河之心,紅髮艾德提示粉絲「我找到了愛」,背景包括愛心和水滴的符號。接下來的第三站是駁二藝術特區,粉絲們輕鬆猜出這是變形金剛系列電影「大黃蜂」的裝置。最後,第四站是最受歡迎的黃色小鴨背影照,伴隨著歌曲《You Need Me, I Don’t Need You》的歌詞改寫,紅髮艾德逗趣地提到“ducking”(躲藏)。也分享藏寶的過程中一路被粉絲捕獲的自拍,笑喊:「被他們抓到了。」

然而,最令粉絲期待的是,當他們成功尋找到這些幸運信封時,還會獲得一份指示,只要成功過關,就能獲得驚喜大禮。最後,紅髮艾德邀請了六位幸運粉絲共進兩小時的午餐,還親自挑選了餐廳,品嚐了當地特色涮涮鍋。從鍋底到主食,紅髮艾德選擇了粉絲推薦的膠原雞湯鍋底和高雄當地精選食材,每道餐點都令紅髮艾德感到驚喜不已。這段寶貴的時光不僅充滿了音樂和對話,也彷彿一場好友聚會。

午餐結束後,紅髮艾德前往場館準備晚上的演唱會。在長達2小時不停歇的演唱,每一刻都讓粉絲陶醉其中,多對情侶紛紛在演唱會後求婚,這場音樂派對包括多首膾炙人口的金曲,也讓粉絲們度過了一個難以忘懷的夜晚。

紅髮艾德的新專輯《深秋變奏曲 Autumn Variations》靈感來自音樂家艾爾加,他使用14個不同的符號代表了14位朋友的故事。這張專輯涵蓋了愛情、友誼、心碎、沮喪、孤寂和困惑等多個主題,再次展現了紅髮艾德的音樂才華和對粉絲的深刻情感連結。這次的【紅髮艾德世界巡迴演唱會-高雄場】不僅是一場音樂盛宴,更是一個充滿互動和驚喜的音樂之旅。