2024年2月4日澎湖縣／澎坊免稅店迎春揮毫，預告春節5天活動，4日下午在三號港一樓大廳舉辦【2024龍年迎春揮毫趣】活動，邀請書法名家為當地旅客及居民寫春聯、畫字畫。（許逸民攝）

昇恆昌澎坊免稅店今（4）日延續15年的傳統，於春節前邀請澎湖縣書法學會的15位書法名師，在三號港一樓大廳舉辦【2024龍年迎春揮毫趣】活動，為當地旅客及居民寫春聯、畫字畫，並找來員工跑腿幫以吹風機吹乾。

澎坊免稅店表示，除了今天的揮毫活動，從初一到初五連續5天，還特別規劃有舞獅、財神爺發紅包、川劇變臉及魔術表演等傳統文化的過年活動及趣味遊戲等，邀請大眾一起來同樂。

今日下午2時在三號港一樓大廳舉辦首檔春節活動【2024龍年迎春揮毫趣】，首先由書法名師開筆，寫下「昇」、「龍」、「活」、「現」四個大字，來迎接龍年到來。

接著由澎坊免稅店提供一人一組1字、４字及７字的春聯紙共5張，讓大家有更多機會選擇自己喜歡的字體或樣式；同時憑昇恆昌會員畫面，還可以領取限量精美吸水杯墊。

此外還有財神爺現身，分享福氣跟財氣給大家；現場民眾也爭先拿著自己的客製化喜氣春聯與財神合照，希望今年能財源廣進、福氣滿滿。

澎坊免稅店指出，2／10（六）初一下午，邀請山水國小專業的舞獅團來三號港表演登高咬彩球，寓意升遷發達、業績長紅，現場還有財神爺發紅包，祝大家財源廣進、財運亨通；2／11（日）初二則準備了川劇變臉及魔術表演，讓大家欣賞不一樣的過年節目。

2／12（一）～2／14（三）則以過年必備消遣「撲克牌」為靈感，現場準備8吋的超巨大撲克牌，邀請來三號港享受打牌的樂趣，且每天都會安排不同的撲克牌遊戲，如排七、抽鬼牌、記憶團體賽等等，只要在遊戲中獲得優勝，還可以獲得精美獎品，討個好彩頭，光拍照也很有趣味性。