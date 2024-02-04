台鐵金崙站。（蔡旻妤攝）

台鐵2日422車次、車型EMU3000新自強號列車行經金崙站前時不明原因自動煞停，台鐵公司調查後發現是有旅客自行轉動緊急考克（緊急開關）後下車，導致列車故障臨時停靠金崙站，鐵路警察局花蓮分局強調，已採集相關證據，追查旅客身分中。

台鐵旅客手賤拉緊急開關 鐵路警：最高可罰100萬

鐵路警察局花蓮分局昨日接獲經台鐵公司台東車站通報，2日台鐵第422次下行列車故障，致臨時增停金崙車站，經台鐵人員檢視後，發現通道車門間緊急考克(緊急開關)遭旅客轉動，發出系統通報，致列車緊急停駛的事件，後經台鐵公司緊急調派第708次及第168次列車協助旅客完成疏運接駁。

鐵路警察局花蓮分局台東派出所副所長莊世忠表示，針對遭轉動的開關採集相關跡證，並積極調閱相關監視器影像追查與過濾旅客身分中。依據鐵路法第68之1條，任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可裁處新台幣1萬元以上100萬元以下罰緩，若因而造成公共之危險亦將依刑法究辦、絕不寬待。

莊世忠呼籲旅客搭乘各級列車，應遵守乘車秩序，切勿任意開啟及操作各項站車設備，以免危害鐵道運輸安全及涉法。