台中市第三分局勤工派出所裘姓所長，3日深夜10時許在所長備勤室持槍自戕，經送醫搶救不治，春節前夕發生此憾事讓同仁及家屬悲痛不已。警方4日表示，裘未留遺書，自戕前曾以line與親友傳訊「最近發生的事情，讓他身心俱疲」，據了解，疑與今年1月取締酒駕過程遭民眾提告傷害罪有關。

第三警分局分局長謝有筆說明，經調閱監視器追查，裘原預計在3日晚間10時至4日凌晨2時執行區域酒駕擴大臨檢，他21時48分許到槍械室領槍彈後，遲未現身，警員查看發現他倒臥所長備勤室、頭部中彈，22時35分緊急送中山醫院搶救，醫院在22時45分宣告不治。

警方在所長室內苦尋無相關線索，將裘的手機送往鑑識解密，經過現場採證、調閱監視以及檢察官相驗後，確認是裘是以自己領用的配槍舉槍自戕。

經警方檢視他的手機，發現他在自戕前曾line通訊軟體聯繫親友，提到「最近發生的事情，讓他身心俱疲」。據了解，裘所長在今年1月9日與同仁在執行取締酒駕執行酒測及逮捕的過程，被民眾提告傷害罪，經初步和解不成，研判可能造成裘所長內心的壓力，導致他心情有受到影響而發生憾事。

台中市警局表示，裘曾擔任過三任派出所副所長，目前是第二任所長職務，平常工作非常認真積極，警方深感遺憾不捨，也會全力配合家屬辦理後事及撫卹事宜，並請專業諮商師來對協助相關同仁心理諮商及輔導，避免同仁心理受到衝擊。

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