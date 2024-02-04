柯文哲「大學投票說」遭批失言歧視 周榆修緩頰：每張選票都重要 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲3日赴新竹市出席新竹小草感恩會，脫口稱，如果台灣選舉改成有念大學才能投票，民眾黨已經贏了，遭外界質疑失言。對此，民眾黨秘書長周榆修表示，對於民眾黨來講，每一張選票都很重要，況且民主國家怎麼可能這樣。

柯文哲今出席北區地方謝票茶會，但未開放媒體聯訪。對於柯昨日遭因「大學投票說」挨批失言，甚至被指有意創造聲量。周榆修會後受訪表示，柯剛剛會中有提到，一連串選後檢討，包含選舉投開票所數字上呈現的意義，以及民眾黨該檢討的地方，將會一步一步來。

周榆修強調，每個年齡層、方方面面的國民都是民眾黨要爭取的，對於民眾黨來講，每一張選票都很重要，柯原本的意思應該是，依年齡層、教育背景分析，不會只有誰可以投票，民主國家怎麼可能這樣。

至於民進黨挨轟是歧視，周榆修回應，「民進黨對柯文哲就膝跳反射啊，這沒有什麼好大驚小怪」。

至於柯文哲總統大選台北市得票率最後一名，事後是否有檢討。周榆修說，政績部分，有一定程度，市政進步，但放到選舉上來講，有時會受到特定，包含投票率、棄保，該面對檢討變數的狀況。

另外，媒體詢問，副手搭擋吳欣盈、民眾黨立委候選人為何都未出席今日茶會？周榆修說，上周文山區幹部感恩餐會，大部分立委候選人都有以中央委員身分出席，而吳欣盈在好幾個場次也有出席，選後柯文哲團隊新聞量還是很多，每個人行程相互支援，沒有奇怪的地方。

至於前新黨北市議員李慶元也被目擊出席茶會，是否代表民眾黨要搶新黨票源。周榆修回應，李本來就是民眾黨競選總部主委，一點都不奇怪。