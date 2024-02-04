台南購物節剩下倒數1個多月，截至3日晚間登錄金額突破64億元，不少消費者引頸期盼「壓軸大獎」是什麼？台南市政府4日公布，將祭出重達1公斤、市值200萬元的金磚，呼籲民眾把握3月10日前來台南觀光、消費，就有機會把金磚帶回家。

台南購物節從去年9月開跑至今，第5次月月抽今天登場，抽出包括荷蘭阿姆斯特丹雙人來回機票、光陽電動車ionex 、福爾摩沙遊艇酒店住宿券等大獎，同時也由經發局長林榮川宣布壓軸大獎就是讓人眼睛一亮的金磚。

市長黃偉哲表示，2024年台南如黃金般閃耀光芒，不僅擁有「台南400」慶典，還有昨天啟燈的「台灣燈會-龍耀台南」等盛事，一連串活動將台南的風采展現給全球，為呼應這股盛事風潮，獻上1公斤、價值超過200萬元的金磚，做為壓軸大獎，邀請民眾共襄盛舉，歡慶屬於「台南400」的這一年。

林榮川強調，台南購物節是迎接台南400的重要活動，活動加碼從明天至3月8日，每天推出萬元現金抽獎，總獎金100萬元，民眾只要將去年7月1日至今年3月10日在台南的消費單據登錄至官方網站或App，消費累積滿100元即獲得1次抽獎機會。