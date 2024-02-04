【全程影音】強調醫生不會騙人！柯文哲出席北區地方謝票茶會 怒轟綠營「電話門」採媒體攻勢 @ChinaTimes

綠白喬龍頭「電話門」爭議持續延燒，民眾黨主席柯文哲今表示，醫生不會去害病人、騙病人，但真實世界往往要有自保能力，對於電話門事件，他強調，媒體就是一條龍，只要不斷抹黑、抹紅，就會慢慢垮掉，這也是目前民進黨的一種媒體攻勢，他仍在想出好的辦法應付。

柯文哲今出席北區地方謝票茶會，他致詞時表示，醫生的世界每個人都是好人，因為病人不會害醫生、不會騙醫生，醫生也不會去害病人、騙病人，就算不敢跟病人講實話，也會把家屬叫進來，所以在醫生的世界，人家不會害他，他也不需要害人家。

柯文哲指出，真實世界不如醫生世界，有時候至少要有自保的能力，保護自己，像是近日的電話說就是典型例子，明明是很多人叫他打電話給陳永興，他認為這些人都是醫界的朋友，所以他就打了，後來媒體上卻變成他主動打電話給陳永興做選舉交易。

柯文哲說，他覺得很奇怪，他根本沒陳的電話號碼，怎麼可能去做什麼選舉交易？不過，媒體就是一條龍，若有10人知情，就算澄清了8個，還是有2人不知道這件事情，所以只要不斷抹黑、抹紅，就會慢慢垮掉，這是目前民進黨的一種媒體攻勢，至於怎麼應付，他還沒想出好辦法。

柯文哲強調，他會盡量澄清，也不會說被陷害，但他覺得很奇怪，媒體塑造他主動去跟人家做選舉交易，但這就是現實存在的問題，後續就看怎樣努力去克服。